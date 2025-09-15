Джорди Бимиш принес Новой Зеландии первое золото чемпионата мира по легкой атлетике.

ЧМ-2025 по легкой атлетике. Бег с препятствиями. 3000 м. Финал. Мужчины

1. Джорди Бимиш (Новая Зеландия) – 8:33.88

2. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8:33.95

3. Эдмунд Серем (Кения) – 8:34.56

На чемпионате мира-2025 по легкой атлетике в Токио произошла сенсация в беге с препятствиями на 3000 метров. Новозеландец Джорди Бимиш одержал победу с результатом 8:33.88, принеся своей стране первое в истории "золото" в этой дисциплине.

Бимиш совершил фантастический рывок на последних метрах дистанции, опередив двукратного олимпийского чемпиона из Марокко Суфьяна Эль-Баккали. Марокканец финишировал вторым со временем 8:33.95, уступив лишь 0,07 секунды.

Бронзовую медаль завоевал представитель Кении Эдмунд Серем, который показал результат 8:34.56.

