Кубок Дэвиса 2025. Мировая группа. Квалификация

США – Чехия – 2:3

Фрэнсис Тиафо – Иржи Легечка – 3:6, 2:6

Тейлор Фриц – Якуб Меншик – 6:4, 6:3

Остин Крайчек/Раджив Рам – Томаш Махач/Якуб Меншик – 7:6 (8:6), 5:7, 6:4

Тейлор Фриц – Иржи Легечка – 4:6, 6:3, 4:6

Фрэнсис Тиафо – Якуб Меншик – 1:6, 4:6

Сборная США по теннису потерпела громкое поражение в квалификации Кубка Дэвиса-2025. На кортах Делрей-Бич американцы не смогли одолеть команду Чехии и проиграли со счетом 2:3, оставшись вне финального этапа престижного турнира.

Первый игровой день завершился вничью – 1:1. Иржи Легечка одержал победу над Фрэнсисом Тиафо, однако Тейлор Фриц восстановил равновесие, обыграв Якуба Меншика. На следующий день в парном матче Остин Крайчек и Раджив Рам вывели США вперед, переиграв дуэт Томаш Махач – Якуб Меншик. Американцы приблизились к победе, но финальная часть противостояния стала для них катастрофой.

Две решающие одиночные встречи забрали чехи. Легечка уверенно разобрался с Фрицем, а молодой Меншик переиграл Тиафо и поставил точку в драматическом поединке. Благодаря этому успеху Чехия пробилась в финальную часть Кубка Дэвиса.

Для сборной США этот результат стал особенно болезненным, ведь команда является абсолютным рекордсменом турнира – на ее счету 32 победы в Кубке Дэвиса и еще 29 финалов.

