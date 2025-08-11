Экс-форвард сборной Украины и советник министра молодежи и спорта Евгений Селезнев стал амбассадором Федерации бокса Украины.

"Евгений всегда был примером трудолюбия, дисциплины и уважения к своему делу. Теперь он готов делиться этим опытом и в боксерской семье, помогая популяризировать бокс и вдохновлять молодежь к занятиям спортом.

Федерация бокса Украины приветствует Евгения Селезнева в амбассадорской команде. Вместе мы продолжаем формировать среду, где спортивный опыт, авторитет и личные достижения становятся основой для новых побед", – сообщает пресс-служба ФБУ на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Селезнев – обладатель Кубка УЕФА (2008/09), чемпион Украины (2011/12), победитель Кубка (2011/12) и Суперкубка Украины (2012), Кубка (2017/18) и Суперкубка Турции (2018), финалист Лиги Европы (2014/15) и тому подобное. Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины (2010/11 и 2011/12). С 2024 года Евгений выступает за медиаклуб Армат.

