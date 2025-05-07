Звездная Ивана Кньолл снова стала звездой объективов на крупном спортивном событии.

Хорватская модель Ивана Кньолл засветилась на Гран-при Майами.

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Фото эффектного образа 32-летняя звезда чемпионата мира-2022 и Евро-2024 опубликовала у себя на странице в Instagram.

На многочисленных изображениях Кньолл позирует перед боксом Фернандо Алонсо. Члены команды Астон Мартин не могли оторвать взгляда от модели.

Образ хорватки украсили джинсы и топ с разнообразными игрушечными машинками, которыми она похвасталась перед гонщиками.

Также Кньолл сделала селфи с бывшим австрийским пилотом Тото Вольффом и боссом Альпин Флавио Бриаторе.

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