"Привет, друзья, имею небольшое обновление. К сожалению, травма руки заставляет меня уйти на отдых до конца сезона.

Мне трудно было принять это решение, учитывая положительную динамику и высокий уровень игры, который я демонстрировал в течение 2025 года.

Однако, я уже ранее переживал подобное разочарование и всегда возвращался сильнее, поскольку очень мотивирован раскрыть свой потенциал на полную. Большое спасибо всем, кто поддерживает меня в этом путешествии. Очень жду возвращения, чтобы отдать все силы на корте. До встречи!", – написал Джек Дрейпер в своем Instagram.

Напомним, что в ноябре должен состояться итоговый турнир ATP, куда попадут 8 лучших теннисистов мира. Дрейпер, который занимает 7 место в действующем рейтинге, имел все шансы поехать туда, но теперь его место займет другой теннисист.

