Накануне в США состоялось Гран-при Майами, в котором победу праздновал Макларен. Феррари в очередной раз провалила гонку: Шарль Леклер стал седьмым, а Льюис Хэмлитон финишировал восьмым. Во второй половине соревнований между пилотами и командой произошел конфликт: Хэмилтон просил Леклера как можно быстрее его пропустить, однако у команды заняло несколько кругов, чтобы принять решение и донести информацию до Шарля.

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"Ребята, может, вы там еще перерыв на чай себе сделаете, пока решаете? Давайте быстрее. Это плохая командная работа", – раздраженно заявил Хэмилтон команде в радиообменах.

Семикратный чемпион мира не остановился и после окончания гонки, продолжая критиковать Скудерию.

"Я потерял много времени за Леклером. Я просто просил команду решать быстрее и не терять время. Понимаю, что многим в команде не понравились мои комментарии, но они должны понять, это очень разочаровывает. Я уже поговорил с руководителем команды. Фред Вассер подошел ко мне, положил руки на плечи и сказал: "Парень, успокойся. Не надо быть таким нежным". Но я не буду просить прощения за то, что хочу бороться", – цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, в общем зачете Леклер с 53-мя очками идет пятым, а Хэмилтон седьмым (41 пункт). В Кубке конструкторов Ферари четвертая и отстает от лидера – Макларен – на 152 балла.

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