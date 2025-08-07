Обе команды "сине-желтых" попали в топ-3 в конференции "Европа 4", сообщает Федерация баскетбола Украины.

Мужская сборная Украины U-23 выиграла последний стоп Лиги наций, дважды занимала второе место и один раз была третьей, что позволило набрать итоговые 435 баллов. Среди всех команд конференции украинцы уступили лишь Хорватии, у которой 470 баллов. Второе место оставляет сборной Украины возможность выйти на чемпионат мира U-23, однако стоит дождаться завершения матчей в других конференциях.

Женская команда "сине-желтых" трижды становилась второй, один раз третьей и дважды – четвертой, что позволило набрать 430 баллов. Среди всех команд конференции украинки заняли третье место, выше оказались только Испания (530 баллов) и Польша (490 баллов).

Добавим, что чемпионат мира U-23 по баскетболу 3х3 состоится с 17 по 21 сентября в китайском Сюнъани. На турнире будут выступать по 20 сборных в мужских и женских соревнованиях, туда попадут победители 16 конференций, и еще 4 команды выйдут на ЧМ с учетом итоговой таблицы Лиги наций 3х3.

