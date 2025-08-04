4 августа состоялись поединки группового этапа Лиги наций по баскетболу 3х3 среди команд до 23 лет.

Лига наций по баскетболу 3х3, мужчины U-23, Вена (Австрия), групповой раунд

Украина – Хорватия 10:14

Лига наций по баскетболу 3х3, женщины U-23, Вена (Австрия), групповой раунд

Украина – Хорватия 17:13

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Сборные Украины U-23 по баскетболу 3х3 стартовали на четвертом стопе Лиги наций, который проходит в Вене.

Мужская команда Украины уступила Хорватии. Обе команды не слишком результативно начали игру, набрав за две минуты игры лишь одно очко. Вторая половина матча была богаче на попадания, но Хорватия в итоге одержала победу. Во втором матче группы ребята сыграют против Испании.

Женская сборная Украины зато уверенно победили соперниц из Хорватии. "Сине-желтые" вышли в отрыв 5:1 на старте матча, впрочем к середине игры хорватки сравнять счет. Во второй половине встречи украинки совершили солидный рывок и оформили победу 17:13. Самой результативной игроком команды стала Дарья Дубнюк, которая набрала 11 очков. В следующем матче Украина сыграет против Польши.

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