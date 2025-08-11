Мужская и женская сборные Украины сыграют в решающем этапе турнира.

Мужская национальная команда Украины выступит в квартете В вместе со сборными Испании, Швейцарии и Дании, сообщает Всемирная ассоциация пляжного футбола.

Испанцы занимают пятую позицию в мировом рейтинге, швейцарцы – 14-е, украинцы на 19-м месте, датчане находятся за пределами топ-20.

В группе А Суперфинала Евролиги-2025 среди мужчин будут выступать команды Италии, Франции, Португалии и Беларуси.

Женская сборная Украины попала в группу В. Ее соперниками будут команды Испании и Италии. В квартете А, согласно жеребьевке, сыграют сборные Португалии, Польши и Швейцарии.

Суперфиналы Евролиги-2025 по пляжному футболу среди мужчин и женщин будут проведены 9-14 сентября во Вьяреджо (Италия).

