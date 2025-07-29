Сборная Украины завоевала золото и бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе – "сине-желтые" выиграли 9 медалей
Украинские спортсмены завоевали еще две медали на чемпионате Европы по стрельбе, который проходит во Франции.
Павел Коростылев, Максим Городинец и Владимир Пастернак заняли первое место в стрельбе из скорострельного пистолета на 25 м.
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Кроме того, награду получила и женская сборная Украины. Елена Костевич, Юлия Коростылева и Анастасия Немец выиграли бронзу в соревнованиях по стрельбе пистолетом на 25 м. Накануне бронзовую награду в стендовой стрельбе завоевал Николай Мильчев.
В целом украинские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы. Континентальное первенство продлится до 7 августа. К слову, на предыдущем ЧЕ, который проходил в марте, сборная Украины выиграла три награды.
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