Украинские спортсмены завоевали еще две медали на чемпионате Европы по стрельбе, который проходит во Франции.

Павел Коростылев, Максим Городинец и Владимир Пастернак заняли первое место в стрельбе из скорострельного пистолета на 25 м.

Украинские пятиборцы выиграли серебро чемпионата Европы – еще двое остановились в шаге от бронзы

Кроме того, награду получила и женская сборная Украины. Елена Костевич, Юлия Коростылева и Анастасия Немец выиграли бронзу в соревнованиях по стрельбе пистолетом на 25 м. Накануне бронзовую награду в стендовой стрельбе завоевал Николай Мильчев.

В целом украинские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы. Континентальное первенство продлится до 7 августа. К слову, на предыдущем ЧЕ, который проходил в марте, сборная Украины выиграла три награды.

Украинец завоевал бронзу чемпионата Европы-2025 по стендовой стрельбе – он установил рекорд на Олимпиаде-2000