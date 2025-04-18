Сборная Украины продолжает собирать награды на чемпионате Европы-2025 по тяжелой атлетике, который принимает столица Молдовы – Кишинев.

В предыдущие дни из состава "сине-желтых" медали получали только девушки. Открыла счет Ольга Ивженко (весовая категория до 55 кг), которая выиграла "малое золото" в рывке и общую бронзу. Позже Светлана Москвина (весовая категория до 64 кг) завоевала "малое серебро" в рывке и общую бронзу.

Сборная Украины завоевала очередную медаль на чемпионате Европы-2025 по тяжелой атлетике

Наконец настала очередь мужчин проявить себя. Дмитрий Кондратюк (весовая категория до 81 кг) завоевал "малое серебро" в толчке, покорив отметку в 187 кг. К сожалению, рывок удался значительно хуже – 143 кг и лишь 14-я ступенька. В общем зачете Кондратюк занял седьмое место с результатом 330 кг.

Добавим, что на нынешнем чемпионате Европы по тяжелой атлетике Украину представляют 17 спортсменов. Континентальное первенство продлится в Кишиневе с 13 по 21 апреля.