Ольга Ивженко "размочила" медальный зачет Украины на чемпионате Европы-2025 по тяжелой атлетике, который принимает столица Молдовы – Кишинев.

21-летняя украинка завоевала две награды в весовой категории до 55 кг.

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В рывке Ивженко показала результат 93 кг и получила первое "малое" золото для нашей сборной. В толчке Ольга стала лишь пятой, остановившись на отметке 108 кг. С суммарным результатом 201 кг Ивженко завоевала бронзовую медаль двоеборья, уступив француженке Гаранс Риго (205 кг). Серебро у Александры Григорян (202 кг) из Армении.

Добавим, что на нынешнем чемпионате Европы по тяжелой атлетике Украину представляют 17 спортсменов. Континентальное первенство продлится в Кишиневе с 13 по 21 апреля.