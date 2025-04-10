Украинец вырвал бронзовую медаль в весовой категории до 61 килограммов.

Юный украинский каратист после дебютной медали отказался делить пьедестал с россиянином – мощные кадры

К сожалению, в четвертьфинале Джелеп уступил россиянину Зауру Угуеву (1:11). Судьба дала шанс в битве за бронзу отыграться на другом представителе страны-террориста без флага. Джелеп поборол Дмитрия Шамелу со счетом 3:1 и выиграл первую медаль для сборной Украины на нынешнем ЧЕ. Сам Андрей в 2021-м уже брал серебро.

Значительно больший "урожай" будет у наших девушек. Оксана Ливач (до 50 кг) и Анастасия Алпеева (до 76 кг) уже гарантировали себе как минимум серебро, поскольку вышли в финалы своих весовых категорий. Александра Хоменец (до 55 кг), Алина Филипович (до 59 кг) и Манола Скобельская (до 68 кг) будут соревноваться за бронзовые награды в малых финалах.