Украинка Светлана Москвина завоевала две медали чемпионата Европы-2025 по тяжелой атлетике, который проходит в столице Молдовы – Кишеневе.

Сборная Украины завоевала первые медали чемпионата Европы-2025 по тяжелой атлетике

В рывке украинка, которая соревновалась в группе А, показала результат 100 кг во второй попытке и получила "малое" серебро в весовой категории до 64 кг. В толчке Светлана зафиксировала 121 кг и завершила выступление в этом упражнении на 7 позиции, не сумев в последней попытке поднять 123 кг. По итогам двоеборья Москвина получила бронзу с результатом 221 кг.

В этой же категории (в группе В) соревновалась еще одна представительница Украины – Виталия Филипив. Ее результат в двоеборье – 209 кг – стал десятым среди всех тяжелоатлеток.

Напомним, ранее Ольга Ивженко в весовой категории до 55 кг получила золото в рывке (93 кг), заняла 5 место в толчке (108 кг) и завоевала бронзу в сумме двоеборья (201 кг).

К слову, чемпионат Европы продлится до 21 апреля.