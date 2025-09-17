Евгений Макиенко открыл счет наградам сборной Украины на чемпионате мира по фехтованию.

В среду, 17 сентября, стартовал второй день соревнований чемпионата мира среди военнослужащих CISM в Севилье. Сборной Украины принес первую медаль на турнире Евгений Макиенко.

В Италии 15-летняя фигуристка трагически погибла по дороге в школу

Как сообщает Федерация фехтования Украины, Макиенко выиграл все шесть боев в группе. 34-летний киевлянин под вторым номером посева продолжил победное шествие в олимпийке, где поочередно одолел Ника Гатца (15:6), Леопольдо Губерта (15:7) и бронзового призера Олимпиады-2016 в составе команды Венгрии Андраша Редли (14:10). Уступив одним уколом в полуфинале Матеушу Анткевичу (9:10), который перед тем не пустил в четверку другого украинца Яна Сыча (12:15). А затем Евгений выиграл поединок за бронзу у Эрико Пятти (15:13).

Ян Сыч стал шестым, Владимир Станкевич финишировал 12, а Роман Свичкарь расположился на 28 месте.

Свитолина дожала Бадосу и вывела Украину в исторический полуфинал Кубка Билли Джин Кинг – известны следующие соперницы