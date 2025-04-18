Сборная Украины продемонстрировала выдающийся результат на Евро-2025 по гиревому спорту в Софии (Болгария).

Сборная Украины по гиревому спорту / Министерство молодежи и спорта Украины

Наши атлеты завоевали 120 медалей – 83 золотых, 35 серебряных и 2 бронзовые, информирует пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

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Всего в Софии на чемпионате Европы по гиревому спорту выступало 180 спортсменов из 19 стран. Возрастные категории – от 14 до 18 лет.

Успешнее всего среди украинцев выступили:

– Александр Рыбин (95 кг, юниоры и взрослые) – 8 золотых и 2 серебряные медали;

– По 6 золотых медалей у Дины Загребельной (девушки U-16 и U-23, 58 кг), Никиты Компанийца (юноши U-16, +68 кг) и Антона Чуйко (U-23 и взрослые 78 кг);

– По 5 золотых наград завоевали: Эрика Ирклиенко (девушки U-16, 53 кг), Даниил Букин (юноши U-16, 68 кг) и Даниил Глушко (U-18, 58 кг).

Лучше всего нашим атлетам давались дисциплины "рывок" (25 золотых медалей), "толчок" (20) и "длинный цикл" (16).