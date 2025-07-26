Юношеская сборная Украины U-18 против команды Азербайджана U-18 провела второй матч на Евробаскете-2025. Результат и отчет о встрече – в этой новости на "Футбол 24+".

Чемпионат Европы U-18, дивизион B

Украина U-18 – Азербайджан U-18 – 71:67 (10:14, 12:12, 16:24, 23:11, 10:6)

Сборная Украины стартовала на Евробаскете U-18 с разгромного поражения Дании

Украинцы в первом поединке турнира уступили сборной Дании со счетом 53:92. Имея неудачу в пассиве, подопечные Дмитрия Забирченко во второй игре должны были действовать исключительно на победу.

Первая четверть "сине-желтым" не удалась – они проиграли ее со счетом 10:14. Вторая часть встречи принесла равный результат, что не было в пользу Украины. После большого перерыва азербайджанская команда снова увеличила свое преимущество, выиграв третью четверть 24:16. Положение сборной Украины было критическим, ведь она проигрывала 12 очков – 38:50. К чести "сине-желтых", они в четвертой четверти отыграли этот гандикап и перевели игру в овертайм. Дополнительные пять минут украинцы провели с позиции силы и выиграли матч – 71:67.

27 июля украинскую команду ждет матч со сборной Румынии, которая имеет одну победу и одно поражение.

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