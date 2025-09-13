Кубок Дэвиса. Вторая Мировая группа

Украина (Александр Овчаренко / Владислав Орлов) – Доминиканская Республика (Роберто Сид Саберв / Петер Бертран) – 2:0 (7:6, 6:2)

Капитан сборной Украины по теннису – о двух победах в Кубке Дэвиса над Доминиканой: "Я должен сделать или не сделать изменения"

В субботу, 13 сентября, противостояние между Украиной и Доминиканской Республикой в Кубке Дэвиса продолжили парные соревнования. Изначально наше государство должен был представлять дуэт Алексей Крутых / Александр Овчаренко, однако тренерский штаб "сине-желтых" решил внести изменения и выпустить против Роберто Сида Саберва и Петера Бертрана Александра Овчаренко и Владислава Орлова.

После первого дня счет был 2:0 в пользу Украины – свои одиночные матчи выиграли Владислав Орлов и Вячеслав Белинский. Кроме победы в матче на кону стоял вопрос досрочного триумфа – если "сине-желтые" смогут одолеть доминиканский дуэт, то Украина получит общую победу. Если же проиграют, то противостояние будет продолжаться – для общей победы нужно набрать три очка.

Первый сет прошел в неуступчивой борьбе. Доминиканцы сразу же захватили инициативу и довели счет до 4:1 в свою пользу. Однако украинцы собрались и сумели перевести игру на тай-брейк, где больше повезло "сине-желтым". На кураже украинцы дожали соперника и во второй партии, закрыв игру со счетом 2:0.

Напомним, сборные Украины и Доминиканской Республики разыгрывают право сыграть в плей-офф Первой мировой группы сезона-2026.

Украина драматично "выгрызла" 2:0 на Кубке Дэвиса – первый номер "сине-желтых" отыграл три матчпойнта