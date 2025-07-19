Молодежные сборные Украины и Исландии встретились в матче за 13-16 места чемпионата Европы – победитель остался бы в дивизионе А.

Евробаскет-2025 U-20, матч за 13-16 места

Исландия – Украина – 88:67 – (29:6, 29:21, 13:20, 17:20)

Украина оказалась в матче за 13-16 места из-за поражения в предыдущих пяти матчах. В соперники "сине-желтым" досталась Исландия, которая считалась аутсайдером противостояния. Однако, начало игры показало обратное – скандинавы совершили рывок 14:0.

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Первая четверть вообще получилась катастрофической – поражение со счетом 6:29. Во второй Украина также проиграла – 21:29. Во второй половине "сине-желтым" удалось немного сократить отставание, но все завершилось поражением с отставанием в 21 очко.

Это поражение уже гарантировало вылет Украины в дивизион B. Однако, игра против Исландии не стала последней для подопечных Валерия Плеханова – предстоит сыграть с неудачником противостояния Финляндия – Германия. В игре за 15-16 места определится худшая команда молодежного чемпионата Европы-2025.

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