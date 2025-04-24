Хоккейная сборная Украины U-18 камня на камне не оставила от сверстников из Словении в матче 4-го тура юниорского чемпионата мира.

Чемпионат мира-2025 по хоккею U-18, дивизион IA

Украина – Словения – 7:1

Шайбы: Шибинский, 01:37 (первый период), 14:50 (третий период), Шевцов, 02:59 (первый период), 16:07 (третий период), Олифрийчук, 10:37 (первый период), Гапоненко, 08:25 (второй период), Кураев, 14:55 (второй период) – Бизяк, 14:08 (первый период)

Юниорская сборная Украины по хоккею продолжила успешные выступления на ЧМ-2025, на этот раз разбив Словению. Еще в первом периоде было достигнуто комфортное преимущество благодаря шайбам Шибинского, Шевцова и Олифрийчука. Словенцы отыграли одну шайбу в большинстве в конце первого периода, но было последнее результативное действие от них.

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Украина добила соперника в следующих двух периодах. Гапоненко и Кураев сделали счет 5:1 во втором, а в третьем Шибинский и Шевцов оформили по дублю, поставив жирную точку в матче.

Благодаря этой победе сборная Украины U-18 возглавила дивизион IA, набрав 9 очков и опередив Данию по разнице шайб. Правда, скандинавы свой матч (сыграют с Венгрией, аутсайдером дивизиона) еще должны сыграть сегодня.

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