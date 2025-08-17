Сборная команда Украины U-23 в очередной раз доказала свой высокий класс и возглавила общий зачет 23-го международного турнира класса А имени Мустафы Талияна, состоявшегося в Сараево (Сербия) под эгидой Всемирной организации World Boxing, сообщает Федерация бокса Украины.

Экс-чемпион мира исключил наследника Тайсона Фьюри из когорты соперников Усика: "Надо быть реалистами"

Украинцы завоевали восемь золотых медалей. Чемпионами в своих весовых категориях стали Максим Зименко (до 55 кг), Расул Гулиев (до 60 кг), Александр Васько (до 65 кг), Джамал Кулиев (до 75 кг), Артур Касьянов (до 80 кг), Николай Лактионов (до 85 кг), Всеволод Рыбалко (до 90 кг) и Станислав Цуркан (свыше 90 кг).

По итогам соревнований Украина получила также две персональные награды. Лучшим боксером турнира стал Джамал Кулиев, а финальный бой Максима Зименко против представителя Гонконга был признан лучшим на турнире.

В WBC рассказали, сколько готовы ждать решения Усика по защите чемпионского пояса