Украинская молодежная команда матчем против Дании начала квалификацию на Евроволей-2026 U-22. Результат встречи и отчет об игре – в этой новости "Футбол 24+".

Квалификация на Евроволей-2026, группа A, первый тур

Украина U-22 – Дания U-22 – 3:2 (26:16, 25:19, 23:25, 20:25, 18:16)

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Наши ребята мощно начали встречу против Дании, забрав дебютный сет со счетом 25:16. Во второй партии скандинавы смогли навязать борьбу украинцам и даже вели в счете, но не долго – 25:19 в пользу наших волейболистов.

В третьем сете украинцы могли закрывать игру, но здесь датчанам повезло больше и они отыграли одну партию – 25:23. Удачная тенденция для соперников нашей команды продолжилась и в четвертом сете – 25:20 в пользу Дании.

Судьба поединка решалась в пятой партии. Датчане снова повели в счете, но украинцы, понимая, что права на ошибку больше нет, отыгрались на тай-брейке – 18:16.

Следующий матч молодежная сборная Украины проведет против Италии 12 июля, а в рамках третьего тура встретится с Англией 13 июля.

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