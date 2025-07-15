Украинские юниоры удачно выступили на международных соревнованиях в Крайове (Румыния).

Сборная Украины U-20) / фото: Спортивная школа В. Голубничего по легкой атлетике

Сборная Украины выиграла десять наград на чемпионате Ассоциации балканских легкоатлетических федераций среди юниоров, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

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Турнир в Румынии был подготовительным перед чемпионатом Европы, который состоится 7-10 августа в Финляндии. Чемпионами соревнований стали Владимир Вовченко (бег на 400 м, 46,98 сек. – личный рекорд); Ярослав Листопад (метание диска, 55,38 м); мужская эстафета 4х100 м (Ростислав Дегтярев, Александр Комиссаренко, Михаил Ковш, Даниил Маркевич, 40,60 сек.).

Серебро турнира получили Анна Карандукова (100 м, 11,58 сек.); Александр Комиссаренко (100 м, 10,44 сек. - личный рекорд); Артем Черкашин (метание молота, 69,89 м); Тальяна Ковальчук (метание молота, 56,04 м – личный рекорд).

Бронзовыми призерами стали Даниил Батарчук (метание диска, 54,60 м); Адам Билоконь (бег на 110 м с барьерами, 14,01 сек. – личный рекорд) и София Гордейчук (бег на 3000 м, 10:11,88 мин.).

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