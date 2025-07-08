Чемпионат Европы U-18, женщины, дивизион В, группа C, 4-й тур

Литва – Украина – 75:46 (18:11, 14:13, 19:6. 24:16)

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Украинская женская сборная U-18 потерпела первое поражение на Евробаскете в дивизионе В. После побед над сборными Косово (62:51), Азербайджана (78:65) и Боснию и Герцеговину (81:76) наши девушки уступили Литве со счетом 46:75.

Таким образом хозяйки турнира единолично возглавили турнирную таблицу группы C. Сборная Украины – на втором месте, но конкуренты очень близко. В финальном матче группового этапа нашим девушкам необходима только победа над Исландией, чтобы попасть в плей-офф чемпионата Европы. Игра состоится 9 июля в 13:00 по киевскому времени.

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