Сборная Украины U-18 потерпела первое фиаско на женском Евробаскете – дальше нужна только победа
Женская команда Украины U-18 уступила Литве в четвертом туре группового этапа чемпионата Европы по баскетболу.
Чемпионат Европы U-18, женщины, дивизион В, группа C, 4-й тур
Литва – Украина – 75:46 (18:11, 14:13, 19:6. 24:16)
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Украинская женская сборная U-18 потерпела первое поражение на Евробаскете в дивизионе В. После побед над сборными Косово (62:51), Азербайджана (78:65) и Боснию и Герцеговину (81:76) наши девушки уступили Литве со счетом 46:75.
Таким образом хозяйки турнира единолично возглавили турнирную таблицу группы C. Сборная Украины – на втором месте, но конкуренты очень близко. В финальном матче группового этапа нашим девушкам необходима только победа над Исландией, чтобы попасть в плей-офф чемпионата Европы. Игра состоится 9 июля в 13:00 по киевскому времени.
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