Хоккейная сборная Украины U-18 с двумя победами финишировала в турнире в Венгрии.

Olympic Hopes-2025. 3-й тур.

Венгрия U-18 – Украина U-18 – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Юношеская сборная Украины U-18 одержала победу над сверстниками из Венгрии в третьем туре международного турнира Olympic Hopes.

Первый период прошел без заброшенных шайб. В начале второй двадцатиминутки Егор Прядеев открыл счет, однако хозяевам удалось сравнять в конце периода, реализовав большинство. В решающей трети украинцы добавили в атаке. Сначала в большинстве отличился Андрей Смирных, а затем Арсений Воротеляк установил окончательный счет – 3:1.

По итогам турнира, проходившего в Будапеште, Украина заняла второе место. В первом туре команда победила Польшу (8:4), но во втором уступила Франции (1:6). Победителем соревнований стала именно французская сборная.

