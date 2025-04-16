Товарищеский матч

Словения U-18 – Украина U-18 – 4:5 (0:2, 1:0, 3:2, ОТ – 0:1)

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Юношеская сборная Украины продолжает подготовку к чемпионату мира в Дивизионе 1А, который состоится 20-26 апреля в венгерском городе Секешфехервар. После поражения Венгрии (1:2) "сине-желтые" в Мариборе реабилитировались в матче со Словенией.

Команда Александра Бобкина в драматическом поединке выиграла 5:4 в овертайме. Отметим шайбу лидера команды Николая Косарева, дубль Арсения Воротеляка и гол Мирослава Спаскина, забитый в меньшинстве. Соперник смог сравнять счет за 19 секунд до завершения игры и перевести игру в экстра-тайм. Украинцы не стали откладывать победу на потом и забили решающую шайбу на первой же минуте.

Напомним, чемпионат мира в Дивизионе 1A начнется 20 апреля – соперниками Украины будут Венгрия, Дания, Австрия, Словения и Казахстан.

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