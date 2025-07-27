Юношеская мужская сборная Украины по баскетболу встретилась с хозяйкой Евробаскета-2025 Румынией. Результат в этой новости на "Футбол 24+".

Чемпионат Европы-2025 U-18, 3-й тур

Украина – Румыния – 67:90 (17:26, 14:24, 15:21, 21:19)

Украина U-18 продолжила не очень удачные выступления на Евробаскете-2025, теперь уступив хозяйке турнира – Румынии. Первая четверть проходила на равных, но концовка стала роковой – румыны совершили рывок 1:10. Во второй и третьей четвертях Украина также проиграла, но выиграла заключительную, которая уже ничего не решала – слишком большим было отставание.

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Стоит напомнить, что это поражение стало уже вторым для Украины на Евробаскете-2025 – в стартовом туре подопечные Дмитрия Забирченко были разбиты одним из главных фаворитов – Данией (53:92). А в прошлой встрече Украина в овертайме смогла победить Азербайджан со счетом 71:67.

Добавим, что 29 июля, в 13:00 сборная Украины сыграет против сборной Грузии. У обеих команд пока по 4 очка в активе.

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