Подопечные Олега Шевченко выиграли три матча из пяти и были вынуждены ждать завершения всех остальных поединков группы. Украина смогла квалифицироваться в четвертьфинал благодаря победе Дании над командой Нидерландов – 72:58, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В итоге Украина и Дания завершили групповой этап с одинаковым количеством побед, однако наши баскетболисты одержали победу над датчанами в очной игре, поэтому финишировали вторыми. В 1/4 финала Евробаскета украинцы сыграют против Бельгии, которая выиграла группу D, одержав четыре победы в четырех матчах над Чехией, Болгарией, Венгрией и Норвегией. Игра состоится 14 августа, начало в – 17:00 по киевскому времени.

К слову, в других четвертьфинальных парах встретятся Португалия – Босния и Герцеговина, Польша – Черногория и Хорватия – Чехия. Три лучшие сборные Дивизиона В в следующем сезоне будут играть в Дивизионе А.

