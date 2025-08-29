Команды Украины и Норвегии встретились в матче женского чемпионата Европы U-16. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025 U-16, женщины, матч за 15-16 места

Норвегия – Украина 38:80 (7:25, 12:14, 10:24, 9:17)

Женская сборная Украины U-16 одержала первую победу на Евробаскете-2025

29 августа сборная Украины завершила свои выступления на чемпионате Европы, одержав уверенную победу над Норвегией. Уже в первой четверти наши баскетболистки ушли в отрыв, выиграв десятиминутку 25:7. В дальнейшем игра была более равной, но украинки все равно сохраняли преимущество и довели матч до разгромной победы 80:38.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стала Таисия Данилейко, которая набрала 20 очков, Мария-Луиза Дзигора записала в свой актив 17 очков 6 подборов и 6 передач, а Далила Мурзова оформила дабл-дабл с 10-ю очками и 10-ю подборами. Сборная Украины завершила свои выступления на чемпионате Европы в Дивизионе В, заняв итоговое 15-е место.

