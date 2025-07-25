Украина U-18 уступила сборной Дании в дебютном матче Евробаскета-2025. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24+".

Чемпионат Европы U-18, дивизион B

Украина – Дания – 53:92

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Юношеская сборная Украины U-18 потерпела сокрушительное поражение в стартовом поединке Чемпионата Европы в Дивизионе В. "Сине-желтые" уступили скандинавам со счетом 53:92.

Самым результативным игроком нашей сборной стал Илья Гогуленко, который набрал 15 очков и сделал 6 подборов.

Уже 26 июля команда Дмитрия Забирченко попытается реабилитироваться за проигранный матч на старте Евробаскета во встрече со сборной Азербайджана.

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