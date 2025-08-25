Чемпионат Европы 2025 по парафутболу, финал

Украина – Англия – 3:1

Голы: Романчук, 12, Доненко, 42, Балакай, 57 – Бейкер, 17

Нынешнее континентальное первенство среди футболистов с последствиями детского церебрального паралича проходило в Лафборо (Англия). Сборная Украины попала в группу А, где также играли Англия, Испания и Северная Ирландия. По ходу турнира украинцы сыграли вничью с испанцами (0:0), победили Англию (1:0) и разгромили Северную Ирландию (8:2).

В полуфинале "сине-желтые" одолели команду Германии (4:2) и вышли в финал чемпионата Европы. В решающем матче Украина встретилась с хозяевами турнира – Англией. Виталий Романчук открыл счет в игре на 12-й минуте, но спустя 5 минут Гарри Бейкер восстановил паритет. На 42-й минуте Иван Доненко забил второй мяч "сине-желтых", а на 57-й Антон Балакай установил окончательный счет матча.

Украина одержала победу (3:1) и в седьмой раз в своей истории стала чемпионом Европы среди футболистов с последствиями детского церебрального паралича. Ранее украинцы выигрывали этот турнир в 1999, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2023 годах.

