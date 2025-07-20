Девичья сборная Украины по гандболу выиграла чемпионат Европы, одолев в финале Словакию. Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24+".

Чемпионат Европы по гандболу U-19 2025, финал

Словакия – Украина – 23:28 (9:14, 14:14)

В финальной встрече чемпионата Европы украинок ожидала Словакия. Первая половина завершилась победой "сине-желтых" в 5 очков. Словачки во второй половине навязали серьезную борьбу, однако завершилась она ничьей 14:14.

Экс-вратарь сборной Украины по гандболу, который сменил гражданство, завершил карьеру из-за травм

Таким образом, Украина триумфовала на чемпионате Европы U-19. Стоит добавить, что на турнире подопечные исполняющей обязанности главного тренера Лилии Горильской победили во всех матчах, идеально завершив турнир.