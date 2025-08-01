Мужская сборная Украины победила в матче с 9 голами. Результат и отчет о поединке с французами – в этой новости "Футбол 24+".

Евролига-2025 по пляжному футболу, 2-й этап, 1-й тур

Украина – Франция – 7:2

Мужская сборная Украины по пляжному футболу проиграла решающий матч Евролиги-2025 – пропустили даже от Кумана

Украинская команда взяла уверенный старт на втором этапе Евролиги по пляжному футболу. У "сине-желтых" не возникло никаких проблем во встрече с французами. Семь раз они отправляли мяч в ворота своих соперников, которые ответили двумя точными ударами.

В матче других команд квартета, где играет Украина, Италия разбила Латвию со счетом 9:0.

В субботу, 2 июля, украинскую команду ждет встреча с латвийцами. Начало поединка – в 18:30 по киевскому времени.

Как известно, сборная Украины по пляжному футболу на первом этапе отбора к Суперфиналу Евролиги-2025, набрав шесть очков, заняла второе место в группе 1. Она выиграла у Германии (3:2) и Грузии (5:1), уступили Испании (3:5).

На сегодня украинская команда идет восьмой в общей турнирной таблице дивизиона А. Именно восьмерка лучших сборных попадет в Суперфинал, который состоится 9-14 сентября в Виареджо (Италия).

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