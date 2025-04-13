Сборная Украины по теннису без поражений завершила квалификацию на Кубок Билли Джин Кинг.

Кубок Билли Джин Кинг

Украина – Швейцария – 2:1

Надежда Киченок/Катарина Завацкая – Сюзан Бандекки/Селин Нёф – 2:1 (6:4, 3:6, 10:5)

Победа Элины Свитолиной досрочно гарантировала Украине участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. По всей видимости, поэтому в финальном матче дня произошла замена – вместо Людмилы Киченок на парную встречу вышла Катарина Завацкая.

Свитолина уверенной победой впервые в истории вывела Украину на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг

Даже в таком составе Украина выиграла третью встречу в рамках против Швейцарии и уверенно завершила квалификацию на Кубок Билли Джин Кинг.

Финальный этап состоится с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь. Участие в турнире примут шесть команд-победительниц квалификации, действующий чемпион (Италия) и хозяин турнира (Китай).