Молодежная женская сборная Украины не смогла порадовать болельщиков победой в матче со сверстниками из Ирландии. Отчет об игре читайте на "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, Дивизион В, женщины, матч за 5-8 место

Ирландия U-20 – Украина U-20 – 66:58 (14:10, 16:19, 21:14, 15:15)

Сборная Украины U-20 по баскетболу завершила свои выступления на чемпионате Европы U-20 в Дивизионе В. В последний игровой день подопечные Евгения Мурзина играли против Ирландии за итоговое 7-8 место. Интересно, что обе команды играли в одной группе на первом этапе – тогда ирландки победили со счетом 71:67.

Реванша "сине-желтые" взять не смогли, проиграв соперницам 8 очков (58:66). Решающей стала третья четверть, в которой украинки проиграли сразу семь очков. Лучшим игроком в нашей стала Валерия Куценко, которая записала на свой счет 18 пунктов, совершила три подбора и оформила три перехвата. Таким образом, Украина завершила турнир на восьмом месте.

Напомним, в первом матче "сине-желтые" разгромили Великобританию, а затем проиграли 5 матчей подряд – Ирландии, Сербии, Болгарии, Словакии и еще раз Ирландии.

