В среду, 23 июля, сборная Украины U-16 начала выступления на чемпионате Европы по волейболу матчем против болгарских сверстников. Отчет об игре читайте на "Футбол 24+".

Чемпионат Европы U-16, Группа 2, 1-й матч

Украина – Болгария – 1:3 (16:25, 23:25, 25:15, 19:25)

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Юношеская сборная Украины по волейболу начала выступления на чемпионате Европы. В стартовом матче украинцы в Ереване (Армения) сыграли против Болгарии. Обе команды уверенно прошли квалификацию к финальному этапу: украинцы одолели Францию (3:1), Сербию (3:2) и Словакию (3:0), а болгары били Кипр (3:1), Латвию (3:2) и Финляндию (3:1). Для обеих сборных этот матч стал стартовым в финальном раунде.

Болгария уверенно взяла первый сет с преимуществом в 9 очков, а во втором лишь в конце дожала "сине-желтых". Третья партия была за украинцами, которые смогли отыграть 10 пунктов и, казалось, смогут перевести игру в тай-брейк. Несмотря на все усилия в середине сета болгары перехватили инициативу и довели игру до победы. Ранее в нашей группе был сыгран еще один матч – Чехия победила Сербию со счетом 3:1.

Как следствие, сборная Украины пока без очков и в турнирной таблице Группы 2 идет предпоследней, опережая Сербию. Напомним, в плей-офф выходят команды, которые займут две первые строчки. Свой следующий поединок "сине-желтые" проведут в четверг, 24 июля, против Италии.