Украина и Италия провели поединок 10-го тура волейбольной Лиги наций. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Лига наций по волейболу, мужчины, 10-й тур

Украина – Италия – 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:23, 10:15)

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В десятом туре Лиги наций "сине-желтые" встречались с грозным соперником – сборной Италии, которая является действующим чемпионом мира. Поединок ожидаемо оказался непростым для украинцев. Итальянцы достаточно уверенно победили в первом сете, выиграв в нем восемь очков подряд. Вторая партия оказалась более конкурентной, лишь в середине сета Италия вырвалась вперед, украинцы приблизились к сопернику, но уступили – 20:25.

При счете 0:2 "сине-желтые" неожиданно вернулись в игру. Сначала наша команда уверенно выиграла третий сет – 25:16, а в следующей партии дожали соперника и перевели игру на тайбрейк. Впрочем, решающий розыгрыш забрали фавориты. Итальянцы вышли в отрыв 3:0 и в дальнейшем только увеличили свое преимущество.

В итоге, сборная Италии одерживает свою восьмую победу на турнире и выходит в плей-офф, Украина остается на шестом месте. Свой следующий матч "сине-желтые" проведут в пятницу, 18 июля, против Сербии.

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