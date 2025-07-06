Украина победила сборную Латвии во втором матче квалификации на Евроволей U-22. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Квалификация к чемпионату Европы U-22

Украина – Латвия – 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:16)

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После победы над сборной Дании украинская молодежная женская сборная разобралась и с Латвией в рамках отбора на Евроволей U-22.

Наши девушки в четырех сетах переиграли соперниц. Первый сет они забрали в напряженной борьбе 25:22, после этого уже с меньшим давлением победили 25:19. А вот в третьей партии латвийки неожиданно обыграли нашу команду и перевели игру в четвертый сет. Там уже украинки довели дело до заслуженной победы – 25:16.

Таким образом сборная Украины оформила выход на чемпионат Европы U-22, заняв первое место в своей группе.

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