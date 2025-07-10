Сборная Украины U-16 выступление на чемпионате Европы-2025 завершила встречей с командой Польши U-16. Радости украинкам игра не принесла – они проиграли в трех партиях (16:25, 10:25, 10:25), потерпев пятое поражение на турнире в семи сыгранных поединках.

Украина проиграла Испании и упала в таблице чемпионата Европы по волейболу WU-16

Украинская команда, набрав семь очков, финишировала в турнирной таблице группы 1 основного этапа на шестом месте. Ниже нее расположились только сборные Литвы (2 победы, 5 поражений) и Албании (7 поражений). В полуфинал вышли две лучшие команды группы – сборные Польши и Италии.

Команда Украины на Евро-2025 проиграла Болгарии (2:3) и Италии (1:3), обыграла Албанию (3:1) и Литву (3:1), а затем снова уступила в поединках с Испанией (1:3), Францией (0:3) и Польшей (0:3).

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