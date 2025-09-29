Футзал. Чемпионат Европы U-19. Группа А. 1-й тур

Украина – Португалия – 0:4

Голы: Монтейро, 4, 23, 36, Малгау, 20

Во втором туре юношеского Евро-2025 встречались две традиционно сильные в футзале сборные – Украина и Португалия. Обе команды выиграли свои предыдущие матчи, поэтому в случае победы могли обеспечить себе выход из группы.

Впрочем, матч против действующих чемпионов Европы получился чрезвычайно сложным для украинцев. Уже на четвертой минуте "сине-желтые" пропустили – отличился Родриго Монтейро. В конце первого тайма Мигель Малгау увеличил преимущество своей команды.

После перерыва ситуация не изменилась, португальцы быстро забили третий мяч усилиями Монтейро. Позже Родриго Монтейро оформил хет-трик и установил окончательный счет игры – 4:0 в пользу Португалии.

В решающем матче за выход из группы "сине-желтые" сыграют против Италии, которая обыграла Молдову (7:2). Игра состоится 1 октября, начало – в 20:30 по киевскому времени.

