ЧМ-2025 (женщины), дивизион IІ, группа В, 2-й тур

Турция – Украина 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)

Сборная Украины по хоккею отдала должок Польше и уступила после преимущества 2:0

Женская сборная Украины по хоккею продолжает свои выступления на чемпионате мира, который проходит в новозеландском Данидине (с 14 по 20 апреля). "Сине-желтые" попала в группу B второго дивизиона благодаря победе в группе А третьего дивизиона – тогда украинки закончили выступления в группе с четырьмя победами в пяти матчах. Стоит отметить, что Украина борется за путевку в дивизион IIА вместе с Бельгией, Австралией, Новой Зеландией, Турцией и Гонконгом, выступая на этом уровне впервые за 5 лет.

Первой соперницей сборной Украины стали хозяйки первенства – Новая Зеландия. Основное время завершилось со счетом 3:3, а в овертайме сильнее оказались новозеландки (3:4).

Во втором же матче украинки оторвались на сборной Турции. Радмила Ведмеденко открыла счет уже на старте поединка. Менее чем за 10 минут "сине-желтые" удвоили преимущество в счете благодаря усилиям Татьяны Кириченко. Второй период прошел без забитых шайб – украинки дважды не смогли реализовать большинство. В третьем периоде Украина забила еще три шайбы, однако из-за двойного удаления пропустила в ответ.

Победа позволила Украине набрать 4 очка и подняться на вторую строчку турнирной таблицы дивизиона II В. Лидирует с 5-ю пунктами Австралия, а топ-3 замыкает Бельгия.

Свой очередной поединок Украина проведет против Австралии в четверг, 17 апреля, в 7:30 по киевскому времени.

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