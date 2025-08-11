В понедельник, 11 августа, юношеская сборная Украины на континентальном первенстве встречалась со сверстниками из Косова. Отчет об игре читайте на "Футбол 24+".

Чемпионат Европы U-16. Мужчины. Дивизион В. Группа С

Украина – Косово – 77:55 (16:18, 19:13, 25:10, 17:14)

Сборная Украины в четвертом матче группового этапа чемпионата Европы U-16 сошлась с Косово. Перед дуэлью "сине-желтые" шли на второй строчке, тогда как наш соперник был последним, проиграв три предыдущие игры.

Первая четверть неожиданно была за косоварами, которые сумели взять два очка. Во втором тайме украинцы отыгрались, а в третьей партии буквально уничтожили своих визави – 25:10. В последней четверти "сине-желтые" закрепили свое преимущество, выиграв с общим преимуществом в 22 балла.

Как следствие, сборная Украины с 7-ю пунктами возглавила группу С (пока свою игру не провели главные конкуренты – Хорватия и Дания). Именно "клетчатые" станут последним соперником нашей команды во вторник, 12 августа.