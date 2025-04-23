Украина вернулась на победный путь в третьем туре чемпионата мира U-18 по хоккею в дивизионе ІА.

Чемпионат мира U-18, дивизион ІА, третий тур

Украина – Австрия – 6:3

Шайбы: Скороход, 3, Воротеляк, 22, Ратушняк, 26, Шибинский, 28, Олифирчук, 38, Кураев, 38 – Вашинг, 18, Шнабль, 28, Бузек, 49

Украина после разгрома Венгрии (7:1) и избиения от Дании (1:5) имела 3 очка. У Австрии было столько же.

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Первый период завершился ничьей 1:1 – Скороход и Вашинг обменялись шайбами в большинстве. Впрочем, после перерыва Украина полностью захватила инициативу и еще 5 раз поразила ворота соперника, на что тот ответил лишь броском Шнабля. Что интересно, в составе нашей команды отличились 6 разных игроков.

Австрийцы в третьем периоде немного сократили отставание, но все же были вынуждены смириться с разгромным поражением. Украина с 6 набранными очками по меньшей мере временно поднимается на вторую строчку дивизиона, уступая лишь Дании. Следующий матч "сине-желтые" сыграют уже завтра (24 апреля) против Словении.