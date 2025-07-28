В понедельник, 28 июля, сборная Украины U-16 продолжила свои выступления на чемпионате Европы по волейболу матчем против чешских сверстников. Отчет об игре читайте на "Футбол 24+".

Чемпионат Европы U-16, Группа 2, 5-й матч

Чехия – Украина – 3:2 (21:25, 25:22, 22:25, 25:20, 15:12)

Сборная Украины с поражения начала выступления на Евроволее U-16, проиграв стартовый матч Болгарии

Юношеская сборная Украины по волейболу в пятом матче группового этапа Евро-2025 сошлась с Чехией. До этого "сине-желтые" в напряженной борьбе проиграли Болгарии, Италии и Франции – все поединки с одинаковым счетом 1:3. Единственную победу украинцы одержали над Венгрией (3:0). Чехия зато била Сербию, Турцию и Болгарию и уступила Италии.

Первый сет был за "сине-желтыми" – украинцы со старта завладели инициативой, умудрились растерять преимущество к середине тайма, однако собрались и дожали соперника. Вторая партия шла по похожему сценарию, однако на этот раз чехи оказались более ловкими.

Третий сет завершился с зеркальным счетом, но уже в пользу украинцев. Дожать соперника нашим ребятам не удалось и все решалось в пятой партии, где сильнее оказались чехи. Очередное поражение Украины, которая после 5-ти туров в турнирной таблице Группы 2 идет шестой с 4-мя очками.

Впереди у "сине-желтых" еще два поединка – против Сербии (30 июля) и Турции (31 июля).