Доигровщик сборной Украины по волейболу Илья Ковалев не поможет партнерам в матче с командой Италии в Лиге нации, который состоится в четверг, 17 июля, начало – в 17:30 по киевскому времени.

Украина не без проблем дожала Нидерланды в волейбольной Лиге Наций

Главный тренер "сине-желтых" Рауль Лосано в эксклюзивном комментарии Суспільне Спорт рассказал, что исключение Ковалева из ростера команды вызвано плохой игровой формой игрока.

"Нет травмы. Он в неоптимальной форме, семь дней не тренировался на полную – только на 50%. Эта форма не подходит для (этого уровня)", – объяснил Лосано.

Ковалев, как известно, остается одним из самых результативных игроков сборной Украины в Лиге наций. У него 136 очков – больше в команде после девяти матчей имеет только Василий Тупчий (141).

Сборная Украины в среду 16 июля, одержала победу над командой Нидерландов в пяти партиях. В таблице Лиги наций украинцы занимают шестое место, имея шесть побед и три поражения.

В сборной Украины по волейболу рассказали, как переиграли Нидерланды в Лиге наций – ВИДЕО