Сборная Украины получила утешительные призы после трагичной концовки ЧМ по хоккею – лучший вратарь, бомбардир и снайпер
Сборная Украины по хоккею не смогла подняться в элитный дивизион чемпионата мира, однако некоторые игроки точно могут занести нынешний турнир себе в актив.
IHHF (Международная федерация хоккея с шайбой) раздала индивидуальные призы после завершения борьбы в дивизионе ІА.
Сборная Украины не дождалась помощи от соседей и официально потеряла шансы на элиту ЧМ по хоккею
Лучшим вратарем турнира признали Богдана Дьяченко. Кипер сборной Украины показал лучший процент отраженных бросков (96,51) и лучший средний показатель пропущенных шайб (0,97). Лучшим защитником назвали итальянца Луку Дзанатту, а лучшим нападающим – британца Лиама Кирка (3 шайбы + 4 передачи).
Правда, самыми результативными игроками дивизиона ІА были украинцы. Андрей Денискин стал лучшим бомбардиром с 9 очками (3 шайбы + 6 ассистов), а Виктор Захаров – лучшим снайпером с 6 точными бросками.