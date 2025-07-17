Стало известно, с кем сыграет женская сборная Украины по баскетболу 3х3 на Евро-2025.

На групповом этапе "сине-желтые" сыграют в группе В, сообщает ФБУ. Соперницами украинок будут команды Франции и Азербайджана. В четвертьфинал чемпионата Европы выйдут две лучшие команды группы. Первые два места из квартета В встретятся с командами группы D.

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Свои матчи турнира сборная Украины проведет 5 сентября. Сначала в 16:25 украинки померяются силами с Францией, а в 19:25 встретятся против Азербайджана. Франция и Азербайджан сыграют между собой в 12:55.

К слову, женская сборная Украины восьмой раз в своей истории будет играть на чемпионате Европы по баскетболу 3х3. Нынешний турнир пройдет с 5 по 7 сентября в Копенгагене (Дания).

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