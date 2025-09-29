Рейтинг мужских сборных команд обновлен по итогам чемпионата мира, которой состоялся в Индонезии.

Международная федерация волейбола (FIVB) опубликовала новую версию мирового рейтинга для мужских сборных, в котором Украина занимает 17-е место.

Италия одолела сенсационную Болгарию и завоевала золото мирового первенства по волейболу

Украинская команда на групповой стадии ЧМ-2025 проиграла в трех сетах сборной Бельгии, затем победила команду Алжира и снова потерпела поражение во встрече с командой Италии – сильнейшей на сегодня сборной планеты, которая выиграла мировое первенство второй раз подряд.

Заняв третье место в квартете F, украинцы не вышла в плей-офф и на этом завершили свои выступления на турнире.

Топ-20 рейтинга FIVB для мужских сборных

