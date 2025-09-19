Международная федерация волейбола (FIVB) опубликовала новую версию мирового рейтинга для мужских сборных, в котором национальная команда Украины занимает 17-е место.

Украина навязала борьбу Италии, но проиграла в трех сетах и вылетела из волейбольного чемпионата мира

Украинская команда в заключительном поединке группы ЧМ-2025 проиграла в трех сетах Италии, финишировала на третьей позиции в группе F и не вышла в плей-офф – 1/8 финала.

Накануне чемпионата мира сборная Украины была на 14-й позиции. Сейчас ее опередили команды Болгарии, Турции и Бельгии, потому что "сине-желтые" потеряли 16,01 очков. Поражение в первом матче ЧМ-2025 от бельгийцев привело к потере украинцами 14,74 зачетных баллов. Победа над Алжиром дала подопечным Рауля Лосано 2,59 очков, а вот поражение от Италии отобрало 3,86 очков.

В первой десятке рейтинга FIVB сборные США, Словении, Аргентины и Канады поднялись, а Франция, Япония и Германия, наоборот, опустились вниз.

Сборная Украины, как известно, ведет борьбу за путевку на Олимпийские игры-2028. Одним из путей получения лицензии является мировой рейтинг FIVB. Через него квалифицируют три самые рейтинговые команды, которые не смогут получить путевки через отборочные турниры.

Топ-20 рейтинга FIVB для мужских сборных

