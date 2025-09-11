Украина сохранила 14-ю позицию в мировом рейтинге среди мужских сборных перед началом чемпионата мира-2025, сообщает официальный сайт FIVB.

Объявлен состав сборной Украины на ЧМ-2025 по волейболу – есть одно возвращение и две потери

Подопечные Рауля Лосано имеют в активе 218.86 очков, отставая от 13-го Ирана на 4.05 очков. А 15-ю Болгарию Украина опережает на 15.96 очков. Лидирует в рейтинге сборных победитель Лиги наций-2025 Польша, которая опережает Италию (будущего соперника Украины на чемпионате мира) на 32.12 очков.

Напомним, сборная Украины попали в группу F ЧМ-2025, где будут противостоять действующему чемпиону мира Италии, а также Бельгии и Алжира. Первый матч состоится против Бельгии уже 14 сентября, начало в 09:00.

Украина снова обыграла Катар в заключительном спарринге накануне ЧМ по волейболу